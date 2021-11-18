Замминистра призвал население не верить фейковым новостям о вакцинах

«Одним из социально-ориентированных приоритетов каждого государства является защита здоровья детей», заявил заместитель министра здравоохранения Рагим Алиев на V общереспубликанском форуме детей.

По его словам, основа многих заболеваний закладывается с детского возраста, и если в этот период выявлять их, проводить лечение, то можно предотвратить развитие осложнений, появление инвалидности и увеличение процента смертности.

“В странах с высоким уровнем образования есть доверие к вакцинам. Советую не верить фейковым новостям о вакцинах. Думаю, что культура здоровья уже сформировалась, но нужно продолжать проводить просветительскую работу».