Ильхам Алиев поздравил азербайджанских детей

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо участникам V Общереспубликанского форума детей Азербайджана.

Поздравление главы государства зачитала заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Фарах Алиева.

«Благодаря победе в Отечественной войне Азербайджанская армия восстановила не только историческую справедливость, но и нарушенные права и свободы миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, отомстила за гибель невинных детей, ставших жертвами вражеских провокаций, показала всему миру свою силу и военную мощь. Сегодня Азербайджан находится на пути стремительного развития. То, что наша Родина с каждым годом становится все сильнее, — это залог вашего счастья и процветания. Нынешнее поколение доверит вам могущественный Азербайджан», — говорится в тексте поздравления.

Глава государства так же отметил, что формирование наших детей как личностей, приверженных национальным ценностям, имеет исключительное значение.