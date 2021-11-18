Банк Республика поддержал семьи шехидов и ветеранов в рамках программы самозанятости

Банк Республика, один из ведущих банков страны, регулярно реализующий социальные проекты в нашей стране, успешно завершил начатые накануне Дня Победы проекты по организации самозанятости уязвимых групп населения.

Банк поддержал 20 членов семей шехидов и ветеранов войны, нуждающихся в социальной защите, которые принесли нашей родине Победу в 44 дневной Отечественной войне и благодаря кому мы празднуем этот день. В рамках проекта, реализованного в Барде, Тертере, Губе, Габале, Исмаиллы, Загатале и Мингячевире, членам семей шехидов, ветеранов и участникам войны бесплатно был предоставлен скот и корма для создания животноводческих ферм.

Отметим, что в рамках проекта самозанятости Банк Республика до сих пор безвозмездно предоставил активы примерно 100 безработным, инвалидам, семьям шехидов и ветеранам войны в регионах страны, а также в Баку.

Эти проекты был осуществлены в рамках Меморандума о сотрудничестве между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, Центральным банком Азербайджанской Республики и Ассоциацией банков Азербайджана для оказания помощи в организации самозанятости уязвимых групп населения.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице Банка Республика или позвонив по номеру 144.