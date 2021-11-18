ВОЗ разработает план по совершенствованию службы скорой помощи в Азербайджане

«Скорые и неотложные службы являются для нас одним из важных вопросов. В сентябре прибыла группа из Министерства здравоохранения Турции. В частности, мы провели исследование, чтобы работать вместе с Министерством здравоохранения Турции в рамках «Turkish Council». В Стамбуле находится региональный офис Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям, откуда также прибыли представители. В сентябре миссия приняла совместное с TƏBIB и Министерством здравоохранения решение. Согласно решению, мы будем работать вместе над совершенствованием службы скорой помощи и разработаем план работы».

Об этом сказала руководитель Азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи на мини-симпозиуме на тему «Службы скорой помощи: как опыт Турции может быть полезен в Азербайджане?», перелает АПА.