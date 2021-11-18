МЧС: В Шамкире спасен водитель автомобиля, застрявшего на мосту

Сегодня ночью на горячую линию МЧС поступила информация о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия на территории Шамкирского района автомобиль, в котором находился один человек, повис на мосту.

На место происшествия незамедлительно были привлечены пожарные-спасатели Государственной службы пожарной охраны министерства, сообщается на сайте МЧС.

Было установлено, что легковой автомобиль марки “ВАЗ-2106”, которым управлял Рустамов Орхан Аваз оглу (1991 г.р.), попал в аварию на мосту, в результате чего автомобиль, в котором находился гражданин, оказался в подвешенном состоянии.

Пожарные при помощи специального спасательного оборудования спасли гражданина, вытащив его из машины.