Госкомитет: В Азербайджане не только женщины, но и мужчины сталкиваются с насилием

Государственный комитет Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей провел анализ обращений, поступивших на «горячую линию» ведомства с 1 декабря прошлого года по 30 сентября текущего года, сообщил пресс-секретарь Госкомитета Теймур Марданоглу.

По его словам, из 359 звонивших 275 — женщины, 84 — мужчины.

Представитель комитета отметил, что из звонивших на «горячую линию» 197 — состоят в браке, 130 — не семейные, 32 — разведены.

«262 человека из числа обратившихся к нам за помощью имеют среднее образование, 80 — высшее, 17 — без образования. 247 звонивших не имели постоянной работы, 112 — работали».

По словам T.Марданоглу, большинство звонивших подверглись психологическому и физическому насилию: «230 человек обращались из столицы, а 129 — из других регионов страны. Из 359 человек 165 были в возрасте 18-35 лет, 121 — в возрасте 35-56 лет, 55 — старше 56 лет, 18 — в возрасте до 18 лет.

Из 84 мужчин, позвонивших на «горячую линию» государственного комитета, 33 были в возрасте 18-35 лет, 34 — в возрасте 35-56 лет, 14 — старше 56 лет, а 3-в возрасте до 18 лет. Из 275 звонивших женщин 132 были в возрасте 18-35 лет, 87 — в возрасте 35-56 лет, 41 — старше 56 лет, 15 — в возрасте дло 18 лет. Многие из из обратившихся были жертвами домашнего насилия».