Чету армянских мошенников приговорили в США к тюремному заключению

Семейная пара из Калифорнии приговорена к тюремному заключению за незаконное получение более 20 миллионов долларов из фондов помощи COVID-19, но властям необходимо сначала ее поймать.

43-летний Ричард Айвазян был приговорен к 17 годам заключения, а его жена, 37-летняя Мариетта Терабелян, к шести годам заключения за сговор, банковское мошенничество и отмывание денег, сообщает News.am со ссылкой на Министерство юстиции США.

Эти двое в бегах, в связи с чем были приговорены заочно. Федеральные чиновники заявили, что 29 августа они отключили свои отслеживающие браслеты.

Во время вынесения приговора судья Стивен В. Уилсон охарактеризовал Айвазяна как «бессердечного мошенника, не уважающего закон», который «считает мошенничество достижением». Судья также приговорил брата Айвазяна, 41-летнего Артура, к пяти годам лишения свободы.

25 июня федеральное жюри признало Ричарда Айвазяна, Артура Айвазяна и Терабелян виновными по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств.

Ричард Айвазян и его брат также были осуждены за кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах.

ФБР предлагает вознаграждение в размере до 20 000 долларов за информацию о Ричарде Айвазяне и Терабелян.