Дочь Пескова: Папа обеспечил меня воспитанием и возможностью зарабатывать

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета ответила на критику в Instagram фотографии, сделанной по дороге на бал, который организовал модный журнал Tatler.

Девушка опубликовала снимок с моделью Алесей Кафельниковой, на котором они в вечерних платьях позируют в салоне автомобиля представительского класса.

Мнение пользователей соцсети разделилось: кто-то восхитился красотой и женственностью девушек, кто-то возмутился выставленной напоказ роскошью.

«Простите, что не в лохмотьях на тыкве, а в платье, которое мне подарил дизайнер на мероприятие, куда меня пригласили. А если серьезно, то папа обеспечил меня воспитанием и возможностью зарабатывать», — ответила Пескова критиканам.