ВВС рассказывает о туристическом потенциале Азербайджана

В рамках сотрудничества между Бюро туризма Азербайджана и вещательной компанией BBC зрителям был представлен рекламный видеоролик о туристическом потенциале Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в видео нашли место памятники, отражающие природу, историческое и культурное разнообразие Азербайджана, яства азербайджанской кухни, а также виды деятельности, которые могут испытать туристы, путешествующие по стране.

Стартовали цифровые и подкаст кампании о сотрудничестве в течение года. Таким образом, цифровая кампания предусматривает размещение рекламных баннеров на сайте bbc.com, интересные статьи, отражающие культурное и материальное наследие нашей страны, а также короткие рекламные ролики в разделе «reel» (видеоинформация) сайта, а подкаст кампания — озвучивание аудиореклам во время транслируемых в сети BBC подкастов, посвященных путешествию и кулинарии.

Целью кампании являются пользователи из целевых рынков, таких как ОАЭ, Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Катар, Израиль, Турция и Россия.

В рамках кампании планируется снять еще два пропагандистских ролика, посвященных туристическим возможностям Азербайджана, а также программ A Taste of Baku («Вкус Баку») и Wonders of Azerbaijan («Чудеса Азербайджана»). Эти рекламные ролики и передачи будут транслироваться на телеканале BBC World News.

Отметим, что телеканал BBC World News, который оказывает различные вещательные услуги посредством телевидения, радио и интернета, имеет 112 миллионов зрителей, а количество ежемесячных уникальных пользователей сайта bbc.com составляет 179 миллионов.

