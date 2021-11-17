Тела шехидов предали земле

Тело военнослужащего Агаева Эльчина Марифат оглы, ставшего шехидом в боях при пересечении провокации на государственной границе с Арменией, было доставлено в отчий дом в Джалилабаде.

В прощальной церемонии приняли участие сотрудники исполнительного аппарата и правоохранительных органов района, военнослужащие, общественность района, ветераны и члены семьи шехида. Шехид Эльчин Агаев похоронен на городском кладбище Джалилабада. Похороны сопровождались почетным караулом и залпом, сообщает АПА.

Отметим, что Эльчин Агаев родился в 2002 году в селе Союг-Булаг Джалилабадского района. Шехид, призванный в армию 11 месяцев назад, был младшим из 3 братьев в семье Агаевых.

Военнослужащий, житель города Ширван Алиев Эльчин Рамиль оглу 2002 года рождения, погибший в боях при пресечении провокации ВС Армении на государственной границе с Арменией, похоронен в Аллее шехидов Ширвана.

Тело шехида было доставлено в отчий дом в Ширване, где была проведена церемония прощания.

Церемония прощания прошла при участии представителей общественности, военных и их родственников. Похороны при большом скоплении общественности состоялись на Аллее шехидов Ширвана.