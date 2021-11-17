Лечащиеся на дому ковид-больные должны находиться под наблюдением врача

Пациенты, заразившиеся COVID-19 и получающие лечение на дому, должны находиться под наблюдением врача.

Как сообщает Trend, об этом заявил специалист-эксперт Минздрава Тайяр Эйвазов в своем выступлении на тему «COVID-19».

По его словам, у большинства пациентов наблюдаются признаки поражения дыхательных путей.

«Согласно статистике, в 20 процентах случаев болезнь протекает тяжело, в 5 процентах — очень тяжело. В остальных случаях заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести. У пациентов наблюдаются боль в горле, кашель, при этом нет повреждения легких. В таком случае основу лечения составляют только симптоматические препараты», — отметил специалист.

Он заявил, что очень часто люди лечатся дома и усугубляют свое состояние.

«Основным недостатком домашнего лечения является использование большого количества различных видов антибиотиков, которые не только не приносят пользы, но и ослабляют иммунную систему, создавая условия для попадания инфекции в легкие», — заявил Тайяр Эйвазов.