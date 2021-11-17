Тельман Исмаилов стал фигурантом нового дела

Полиция возбудила уголовное дело в отношении бизнесмена Тельмана Исмаилова по факту преднамеренного банкротства. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Главным управлением МВД по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении Тельмана Исмаилова по статье 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). В ближайшее время ему будет заочно предъявлено обвинение», — сказал собеседник агентства.

Бывший владелец Черкизовского рынка в Москве Тельман Исмаилов был задержан в Черногории 1 октября. Он был арестован судом в Подгорице и находился под стражей. Генпрокуратура России направила запрос об его экстрадиции. В итоге бизнесмену было предоставлено политическое убежище в Черногории и его отпустили на свободу. СК объявил Исмаилова в международный розыск еще в 2017 году в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей. Ему заочно предъявлено обвинение в убийстве, незаконном обороте оружия и похищении певца Авраама Руссо.