Рахмон призвал Баку и Ереван придерживаться достигнутых договоренностей

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал Азербайджан и Армению придерживаться достигнутых договоренностей. Об этом сообщает пресс-служба главы таджикского государства.

Согласно сообщению, в среду состоялся телефонный разговор Рахмона с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Переговоры прошли по инициативе армянской стороны.

Пашинян проинформировал Рахмона о сложившейся ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Президент Таджикистана призвал стороны придерживаться достигнутых договоренностей и разрешать все споры и конфликты только путем политико-дипломатических переговоров.