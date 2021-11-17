Сторонники Кочаряна требуют отставки властей Армении

Партия большинства Национального Собрания полностью отрезана от проблем, стоящих сегодня перед Арменией. Об этом говорится в заявлении возглавляемого вторым президентом Робертом Кочаряном блока «Армения».

В заявлении также отмечается:

«Единственная цель правящего режима — любой ценой остаться у власти, в том числе путем постоянных уступок. Наша цель — их уход и гарантия суверенитета. Наше решение не участвовать в заседании парламента на этой неделе остается неизменным. Одна группа депутатов от блока «Армения» командирована в Сюник (Зангезур – прим. Минвала), другая — представляет ситуацию международным партнерам».