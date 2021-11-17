Умер последний министр здравоохранения СССР, академик РАН Игорь Денисов. Ему было 80 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Сеченовского университета.

«Всю свою жизнь Игорь Николаевич был связан с благородной профессией врача, прошёл путь от клинического ординатора до министра здравоохранения СССР. Значительная часть трудовой биографии академика Денисова связана с Сеченовским университетом, с кафедрой семейной медицины», — цитирует пресс-служба слова ректора учебного заведения, академика РАН Петра Глыбочко.