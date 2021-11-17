

Президент Ильхам Алиев поздравил президента Латвии Эгилса Левитса.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Уважаемый господин президент! От себя лично и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Латвийской Республики — Днем независимости.

Азербайджано-латвийские дружба и сотрудничество имеют хорошие традиции. Верю, что наши совместные усилия на пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений, расширения сотрудничества во всех сферах и впредь будут вносить вклад в благополучие наших народов.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Латвии — мира и процветания», -говорится в поздравлении.