Ильхам Алиев поздравил султана Омана

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Омана Хайсаму бен Тареку Аль Саиду по случаю Национального дня Омана.

В поздравлении говорится:

«От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Султаната Оман.

Верю, что азербайджано-оманские связи будут развиваться и дальше, наше сотрудничество в рамках международных институтов, в частности, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, будет расширяться.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Омана – постоянного благополучия и спокойствия».