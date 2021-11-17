ЕС призвал Армению и Азербайджан к переговорам по демаркации границы

ЕС выразил озабоченность в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе и призвал стороны возобновить переговоры для всеобъемлющего урегулирования нерешенных вопросов, говорится в заявлении внешнеполитической службы союза.

«Призываем обе стороны возобновить переговоры для достижения всеобъемлющего урегулирования нерешенных вопросов, включая демаркацию границы», — указывается в документе.

Евросоюз также подчеркнул свою приверженность «работе с Арменией и Азербайджаном для преодоления напряженности» и поддержал заявление сопредседателей Минской группы от 15 ноября.

«Призываем стороны проявить максимальную сдержанность, развести свои вооруженные силы на местах и соблюдать взятые на себя ранее обязательства», — указывается в заявлении.