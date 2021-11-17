Азербайджан принял участие в межмидовских консультациях в Минске

Межмидовские консультации по вопросам сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в многосторонних международных организациях состоялись в штаб-квартире СНГ в Минске.

Как сообщает Исполнительный комитет Содружества независимых государств, в консультациях участвовали представители Азербайджана (в качестве наблюдателя), Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

На встрече представители внешнеполитических ведомств стран Содружества обсудили вопросы взаимодействия в ОБСЕ. В частности, общие приоритеты и координацию позиций к СМИД ОБСЕ в Стокгольме 2–3 декабря 2021 года, эффективность проектной и полевой деятельности ОБСЕ в государствах – участниках СНГ.

Также были рассмотрены темы взаимодействия с ЕС и НАТО, среди которых ход реализации программы «Восточного партнерства», отношения государств Центральной Азии, России с Европейским союзом.