Джейхун Байрамов: Работы по созданию Зангезурского коридора уже ведутся

В случае, если Армения не будет следовать нормам международного права и предпримет шаги, угрожающие национальной безопасности Азербайджана, Баку не задумываясь предпримет все необходимые ответные действия.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью агентству «Анадолу».

Глава дипломатии напомнил, что 44-дневная Отечественная война завершилась подписанием трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, после чего в январе 2021 года лидеры Азербайджана, России и Армении согласовали в Москве пути восстановления экономических и транспортных связей в регионе.

Байрамов отметил, что на данный момент можно говорить о процессе нормализации отношений между двумя странами. «Азербайджан готов к этому. Несмотря на реализацию многих пунктов заявления, все еще остаются неразрешенные вопросы. Азербайджан подходит к вопросу в конструктивном и позитивном ключе. Президент Ильхам Алиев выступал с заявлениями о мире и нормализации связей между двумя странами. Баку демонстрирует готовность к шагам по обеспечению мира в регионе», — сказал министр.

Глава азербайджанской дипломатии указал на критерии, необходимые для продвижения процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном. «Главный из этих критериев – учет факта территориальной целостности Азербайджана в соответствии с нормами международного права», — сказал Байрамов.

​​​​​​​«Армения обязана внять призыву к диалогу. Чем раньше Ереван это сделает, будет уважать соседние государства и признает их границы, тем раньше будут урегулированы проблемы», — подчеркнул он.

Министр добавил, что нормализация отношений между Баку и Ереваном отвечает также интересам Армении и армянского народа.

По словам азербайджанского министра, в Ереване до сих пор озвучиваются территориальные претензии в отношении Баку. «Это очень опасные заявления. Армянские политики должны действовать более продуманно и ответственно. Анализируя процессы последних 30 лет, становится ясно, как много проблем и разрушений принесла Армении политика территориальных претензий к соседним странам. Это осознают и в Армении. Надеюсь, что в Ереване сделают правильные выводы на будущее», — сказал Байрамов.

Глава азербайджанской дипломатии отметил, что переговоры по открытию транспортных коридоров в регионе продолжаются. «Конкретных шагов в этом вопросе пока не предпринято. Надеемся, что армянская сторона в ближайшее время осознает значимость вопроса. Под совместными заявлениями стоит подпись армянской стороны, что налагает обязательства на Ереван. Трехстороннее заявление – это не только документ, касающийся Азербайджана и Армении, а затрагивающий и отвечающий интересам всего региона», — сказал Байрамов.

Комментируя последние армянские провокации в отношении Азербайджана, Байрамов подчеркнул, что они обречены на провал.

«Необходимо решить проблему разграничения, сформировать совместную комиссию и начать процесс делимитации в соответствии с принципом уважения международно признанных границ. С началом этого процесса напряженность на границе спадет», — считает министр.

Он напомнил также о конструктивных призывах лидеров Азербайджана и Турции по вопросу обеспечения стабильности и развития в регионе. «Ответ на мирные призывы Анкары и Баку – дело Еревана. Надеемся, что армянская сторона сделает верный выбор», — сказал Байрамов.

Касаясь темы открытия Зангезурского коридора, министр отметил, что благодаря новому транспортному маршруту, связывающему западные районы Азербайджана с Нахчыванской автономией, сформируется путь через Турцию к рынкам Европы.

Зангезурский коридор также станет дорогой из Турции в страны Центральной Азии, тем самым откроются новые возможности для Анкары, сказал глава азербайджанской дипломатии.

По словам азербайджанского министра, работы по созданию Зангезурского коридора уже ведутся. «Необходимо восстановление автомобильного и железнодорожного сообщения в регионе. В период армянской оккупации дороги в ряде районов Азербайджана были разрушены. Азербайджан начал их восстановление. Если будут реализованы пункты трехстороннего заявления, то открытие коридора не займет большого времени. Называть точную дату открытия коридора преждевременно, однако процесс идет, хотя и с трудом», — сказал Байрамов.