Глава компании, построившей «Дом журналистов»: Закупку стройматериалов контролировал сын Али Гасанова



Продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ (ФГПРСМИ) Вугара Сафарли и занимавших высокие должности в этом фонде Буньямина Исмаилова, Адалета Велиева, Надира Мамедова, Бахтияра Фатуллаева, Темкина Халилова, Тельмана Таирова, Валеха Оруджева, Тахмины Ягубовой, Шахина Ибрагимова и Намига Гаджиева.

Cегодня на процессе под председательством судьи Азера Пашаева в Бакинском суде по тяжким на вопросы гособвинителя ответил обвиняемый Надир Мамедов, передает АПА.

Отвечая на вопрос об использовании некачественных материалов при строительстве зданий, Надир Мамедов отметил, что за приобретением материалов следил сын Али Гасанова Шамхал Гасанли:

«Шамхал Гасанли контролировал покупку материалов. По данному вопросу мы связывались с ним по электронной почте. В третьем здании почти все материалы контролировал сам Шамхал Гасанли. Я там не работал даже на зарплату. Мне сказали, что мы устроим вашего сына работать за границей, поэтому я работал поэтому».

Процесс будет продолжен 18 ноября.

Отметим, что завершено расследование уголовного дела в Главном управлении по борьбе с коррупцией о незаконных действиях должностных лиц упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации.

Следствием было установлено, что исполнительный директор Фонда Сафарли Вугар Музаффар оглу будучи в предварительном сговоре с директором ООО «Portos» Мамедовым Надиром Магеррам оглу и другими лицами присвоили крупную сумму денежных средств, выделенных на строительство жилых домов для работников прессы на территории 20-го участка, поселка Биби-Эйбат Сабаильского района города Баку, и с целью сокрытия преступлений в документы были внесены ложные данные в связи с расходами на строительство зданий.

Кроме того, Вугар Сафарли будучи в предварительном сговоре с другими лицами легализовал присвоенные им в особо крупных размерах денежные средства, разместив в течение 2015-2018 годов в общей сложности 5 млн. 796 тыс. манатов на депозитных счетах в коммерческих банках в национальной и иностранной валютах.

Также, Вугар Сафарли будучи в предварительном сговоре с другими лицами в 2015-2019 годах незаконно перевел часть выделенных для оказания финансовой помощи газетам госсредств в размере 300 тысяч манатов на счет газеты «Futbol+Qol», учрежденную на имя члена его семьи, присвоив тем самым эту сумму, а также канцелярские принадлежности на сумму 103 тысячи манатов. В то же время в течение 2017-2019 годов, совершая незаконные действия при заключении связанных с проведением банкетов договоров, он растратил принадлежащие Фонду господдержки развития СМИ и доверенные ему денежные средства на общую сумму 105 тысяч манатов.

Кроме того, Вугар Сафарли легализировал присвоенные в сговоре с другими, а также полученные по служебному подлогу денежные средства, в 2015-2018 годах положив на свои депозитные счета в коммерческом банке в общей сложности 5 млн. 796 тыс. манатов.

Сафарли Вугар Музаффар оглу привлечен в качестве обвиняемого по статьям 179.4 (присвоение или растрата с причинением особо крупного ущерба), 193-1.3.2 (легализация денежных средств в крупном размере либо иного имущества, добытого преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 308-2.4 (расходование государственных средств без проведения процедур закупки или незаконное проведение государственных закупок, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) и 313 (служебный подлог), а Мамедов Надир Магеррам оглу – по статьям 179.4, 308.2 и 313 УК АР. В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.