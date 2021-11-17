В Милли Меджлисе предложено снизить пенсионный возраст



В ходе сегодняшнего заседания Милли Меджлиса депутат Али Масимли предложил снизить в Азербайджане пенсионный возраст.

Он напомнил о том, что в странах, где средняя продолжительность жизни превышает этот показатель по Азербайджану, пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года, а для женщин – 60 лет, передает Тренд.

«В Азербайджане также важно снизить пенсионный возраст, в том числе прекратить поэтапно повышать его до 65 лет для женщин», — сказал Масимли.

Отметим, что на период 1 июля 2021 – 30 июня 2022 года в Азербайджане пенсионный возраст для мужчин установлен в 65 лет, для женщин – в 62,5 года.