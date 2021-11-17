В Азербайджане предложено создать частные пенсионные фонды

«В бюджете Государственного фонда социальной защиты осталось около 500 млн. манатов. Я не принимаю это»,

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год» сказал депутат Вахид Ахмедов, пишет АПА.

Он отметил, что выделенные из госбюджета средства должны быть израсходованы: «На сегодняшний день имеются очень большие проблемы, связанные с семьями шехидов, участниками войны, назначением инвалидности».

Он добавил, что в мире есть частные пенсионные фонды, а в Азербайджане их нет: «Пришло время создать частные пенсионные фонды и в Азербайджане».