В Баку будет облачно

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. К ночи в некоторых местах, вероятны дожди, будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-5° тепла, днем-10-13° тепла. В Баку ночью будет 3-5° тепла, днем 11-13° тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью будет 5-10° мороза, днем 3-8° тепла.