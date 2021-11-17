Обнародован новый порядок выдачи зарплаты военнослужащим

«Новый законопроект «О статусе военнослужащих» коснется всех видов Вооруженных сил».

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил заместитель председателя парламентского комитета по правам человека Таир Керимли, передает АПА.

Депутат отметил, что согласно законопроекту, зарплата военнослужащих должна быть не меньше, чем у госслужащих:

«В новом законопроекте предлагается платить в 2-3 раза большег тем, кто участвует в боевых действиях. Обязательное медицинское страхование и другие платежи будут оплачиваться страхователем».

Согласно проекту, список воинских частей (подразделений), дислоцированных в зоне боевых действий или участвующих в боевых действиях и выполняющих боевые задачи в полосе обороны будет определяться органом (организацией), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Отметим, что согласно действующему закону денежное обеспечение военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях в боевых условиях, подлежащее выплате за этот период, должно быть рассчитано в двойном размере.

Согласно действующему закону, минимальные размеры должностных окладов офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы не могут быть ниже средней заработной платы государственных служащих Азербайджанской Республики. В проекте также отмечается, что минимальный размер должностного оклада военнослужащих (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) не может быть меньше среднемесячной заработной платы государственных служащих Азербайджанской Республики.