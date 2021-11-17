2200 участникам Отечественной войны назначена инвалидность

Назначена инвалидность 2200 участникам Отечественной войны.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации совместно с соответствующими структурами проводит последовательную работу в этом направлении.

За прошедший период уже 2200 ветеранов Отечественной войны получили инвалидность в связи с защитой территориальной целостности нашей страны. После установления инвалидности в электронной системе были назначены соответствующие социальные выплаты.