Завершено расследование по делу двух граждан Армении, обвиняемых в терроризме

Завершено предварительное следствие по уголовному делу еще двух граждан Армении — Саргсяна Ишхана Ашоти и Рафаэля Владимира Отари, обвиняемых в терроризме.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых направлены для рассмотрения в Гянджинский суд по тяжким преступлениям, сообщает АПА.

Уголовное дело передано в производство судьи Эльмина Рустамова.

Отметим, что оба гражданина Армении обвиняются по статье 214.2.3 (терроризм, совершенный с использованием огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса.