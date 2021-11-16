Иран обеспокоен эскалацией напряженности между Баку и Ереваном

МИД Ирана выразил обеспокоенность новой эскалацией на границе между Арменией и Азербайджаном и призвал две страны проявить сдержанность, сообщает Mehr.

Представитель министерства иностранных дел ИРИ Саид Хатибзаде подчеркнул, что обеим странам необходимо уважать международно признанные границы и призвал их разрешить свои разногласия путем диалога и мирными средствами.

Хатибзаде охарактеризовал нынешнюю напряженность как опасную для постепенного процесса достижения мира и прогресса в регионе. «Исламская Республика Иран, как и в прошлом, готова помочь сторонам в разрешении споров и установлении стабильности и безопасности в регионе», — отметил он.