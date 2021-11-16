Пашинян позвонил Путину по поводу ситуации на границе с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Как сообщает пресс-служба Кремля, обсуждение состоялось по инициативе армянской стороны.

«В ходе состоявшегося по инициативе армянской стороны телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе», — говорится в сообщении.

Условлено продолжить контакты по этому вопросу.