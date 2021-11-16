СГБ призывает граждан не доверять неофициальным сообщениям о ситуации на границе

В связи с некоторыми провокациями на государственной границе, совершенными в последние дни подразделениями Вооруженных сил Армении, в ряде средств массовой информации и социальных сетях публикуется не соответствующая действительности информация с целью сеяния паники среди населения, введения в заблуждение общественного мнения.

Об этом говорится в сообщении отдела по связям с общественностью Службы государственной безопасности (СГБ).

«Доводим до сведения, что тиражирование такого рода предвзятых, ложных и способствующих формированию в обществе ошибочного мнения, новостей влечет за собой ответственность в порядке, установленном законодательством Азербайджанской Республики. Призываем граждан не доверять наносящим ущерб национальной безопасности и интересам Азербайджана подобным сообщениям, которые публикуются без обоснования, без согласования с соответствующими государственными органами, без ссылок на официальные источники», — говорится в сообщении.