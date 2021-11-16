В Баку пешеход погиб под колесами «Скорой помощи»

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой медицинской помощи.

Инцидент произошел рано утром 14 ноября на автодороге Забрат-Маштага на территории поселка Сабунчи.

Водитель Валех Махмудов на автомобиле скорой медицинской помощи марки Mercedes Vita сбил Парвиза Аскерова 1992 г.р., переходившего дорогу по пешеходному переходу. Пешеход погиб на месте происшествия.

По факту в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК АР, ведется следствие.