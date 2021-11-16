До конца года в Азербайджане начнутся клинические испытания «Turkovac»

«Документы, связанные с 3-м этапом испытаний «Turkovac» в Азербайджане, в настоящее время рассматриваются комитетом по этике Министерства здравоохранения», сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.

Замминистра отметил, что в связи с этим в ближайшее время будет сделано заявление: «Клинические испытания начнутся до конца года. Испытания будут проводиться в двух исследованиях. Предполагается использовать вакцину «Turkovac» в качестве первой, второй, третьей дозы.

В Азербайджане 3-й этап испытаний будет проводиться так же, как и в Турции. В настоящее время испытания продолжаются в Турции. В то же время планируется проведение испытаний и в Азербайджане. Как долго продлится испытательный этап, также рассматривается Комитетом. Все вопросы будут прояснены», ыитирует слова В. Гасымова АПА.