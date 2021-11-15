Сопредседатели МГ ОБСЕ озабочены инцидентами на границе между Азербайджаном и Арменией

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан немедленно принять шаги по деэскалации ситуации на границе.

«Сопредседатели с глубокой озабоченностью относятся к недавним инцидентам в регионе, в том числе, вдоль армяно-азербайджанской границы. Сопредседатели призывают стороны немедленно предпринять конкретные шаги по деэскалации ситуации», — говорится в заявлении сопредседателей, опубликованного на сайте ОБСЕ в понедельник.

Сопредседатели также призывают стороны воздерживаться от подстрекательской риторики и провокационных действий и полностью выполнить обязательства, взятые на себя в соответствии с заявлением от 9 ноября 2020 года и другими совместно согласованными договоренностями о прекращении огня.

«Недавнее усиление напряженности подчеркивает необходимость согласованного, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования всех остающихся вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или возникших в результате него. Сопредседатели призывают стороны развивать прогресс, достигнутый в ходе совместных встреч министров иностранных дел Армении и Азербайджана, проведенных под эгидой сопредседателей в Нью-Йорке и Париже, продолжая участвовать в прямом диалоге, направленном на содействие к безопасности, стабильности и процветанию в регионе», — подчеркивается в заявлении.