Байрамов в Брюсселе рассказал о новых реалиях в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие во встрече глав МИД стран Восточного партнерства ЕС в Брюсселе.

Как говорится в сообщении МИД Азербайджана, выступая на ней, глава ведомства рассказал о новых реалиях в регионе после конфликта, включая обеспечение территориальной целостности Азербайджана и восстановление основных прав более миллиона азербайджанцев. Он подчеркнул, что устойчивый мир, развитие и прогресс составляют основу видения будущего Азербайджана, и в этом отношении важно полное выполнение трехсторонних заявлений.

Также было отмечено, что открытие всех коммуникаций в регионе существенно повлияет на рост торговли и транспорта как через Армению, так и через Азербайджан. Являясь важной частью транспортного коридора Восток-Запад, Зангезурский коридор будет способствовать усилиям ЕС по обеспечению надежных и безопасных логистических коридоров внутри и за пределами Восточного партнерства.

Рассказывая о восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных территориях, Джейхун Байрамов сказал, что в результате вынужденные переселенцы, права которых нарушались на протяжении многих лет, благополучно и достойно вернутся домой.

После встречи министров иностранных дел стран Восточного партнерства министр Джейхун Байрамов встретился с комиссаром Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Оливером Вархели.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах двусторонних отношений между Азербайджаном и ЕС, ключевых приоритетах, а также о подготовке к предстоящему саммиту Восточного партнерства.