Эвакуация тела подорвавшегося в Агдаме мужчины пока не представляется возможной

Тело Агаева Заура Иса оглу, который погиб, подорвавшись на мине на территории освобожденного от оккупации села Тагибейли Агдамского района, не удалось забрать с территории.
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Cпециалисты, привлеченные на место происшествия, связали это с опасностью местности.
Предполагается, что тело заберут завтра утром, сообщает «Тренд».
АПА уточняет, что забрать тело погибшего с территории ночью не представляется возможным по причине наличия мин на участке. Также сообщается, что Заур Агаев подорвался на мине во время незаконного посещения освобожденных территорий.