Турция и Россия подтвердили актуальность формата «3+3»

Москва и Анкара заявили об актуальности запуска в скором времени формата «3+3». Это было отмечено в ходе консультаций заместителей министров иностранных дел России Андрея Руденко и Турции Седата Онала в Стамбуле, сообщает в понедельник МИД РФ.

«В контексте нормализации отношений Баку и Еревана отмечена важность последовательной реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Подчеркнута актуальность запуска в ближайшее время регионального консультативного механизма для Южного Кавказа «3+3″ (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Турция, Иран)», — говорится в комментарии.