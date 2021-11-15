В каменном карьере близ Баку погиб еще один рабочий



Правоохранительные органы занялись расследованием причин второй за месяц смерти на территории каменного карьера в поселке Гызылдаш.

Машинист умер прямо на рабочем месте на территории каменного карьера. Как сообщили в Генеральной прокуратуре АР, инцидент произошел в 18:00 12 ноября в поселке Гызылдаш Гарадагского района Баку, передает Sputnik Азербайджан.

Следователи занялись расследованием причин смерти сотрудника ОАО «Гарадаг» Абульфаза Гаджиева. Установлено, что мужчина зацепился и по неосторожности попал в работающий двигатель пилы для резки камня, что и стало причиной его смерти.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 161.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса АР.

Следствие по делу продолжается.

Ранее в этом месяце двое рабочих скончались в результате несчастных случаев на производстве.

Согласно данным Генпрокуратуры, 2 ноября, в районе двух часов дня на территории поселка Гызылдаш Гарадагского района Баку на каменном карьере погиб рабочий — 35-летний Джамаладдин Зейналов. В ходе следствия выяснилось, что Зейналов упал с кузова грузовика в то время, когда машина находилась в движении. В результате мужчина погиб, попав под колеса транспортного средства.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК АР.