В каменном карьере близ Баку погиб еще один рабочий

Правоохранительные органы занялись расследованием причин второй за месяц смерти на территории каменного карьера в поселке Гызылдаш.
Машинист умер прямо на рабочем месте на территории каменного карьера. Как сообщили в Генеральной прокуратуре АР, инцидент произошел в 18:00 12 ноября в поселке Гызылдаш Гарадагского района Баку, передает Sputnik Азербайджан.
Следователи занялись расследованием причин смерти сотрудника ОАО «Гарадаг» Абульфаза Гаджиева. Установлено, что мужчина зацепился и по неосторожности попал в работающий двигатель пилы для резки камня, что и стало причиной его смерти.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 161.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса АР.
Следствие по делу продолжается.
Ранее в этом месяце двое рабочих скончались в результате несчастных случаев на производстве.
Согласно данным Генпрокуратуры, 2 ноября, в районе двух часов дня на территории поселка Гызылдаш Гарадагского района Баку на каменном карьере погиб рабочий — 35-летний Джамаладдин Зейналов. В ходе следствия выяснилось, что Зейналов упал с кузова грузовика в то время, когда машина находилась в движении. В результате мужчина погиб, попав под колеса транспортного средства.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК АР.