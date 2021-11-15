Министерство: В единые координационные центры обратились более 3 тыс. членов семей шехидов и участников войны



В единые координационные центры, созданные в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 25 июня 2021 года, до сегодняшнего дня обратились 3 250 членов семей шехидов, инвалидов войны и военнослужащих, получивших ранения во время Отечественной войны.

Об этом сообщили в Минтруда и соцзащиты населения.

Согласно сообщению, в этих центрах, которые функционируют в Центрах DOST в Баку и Абшеронском районе, услуги гражданам оказывает 21 государственный орган (шесть центральных и 15 местных органов исполнительной власти) по 26 направлениям (сферы труда, занятости, соцзащиты, медико-социальной экспертизы, реабилитации, лечения, обследования).

Услуги оказываются по принципу «единого окна», оперативно и прозрачно.

По Минтруда и соцзащиты населения в центры поступили 999 обращений; Минобороны – 1 335; Минздраву – 67; по Госслужбе по мобилизации и призыву на военную службу – 153.

Помимо этого, ; по местным органам исполнительной власти – 190; по Госагентству по обязательному медстрахованию – 66; по Государственной страховой коммерческой компании – 206; по call-center (короткий номер 142) — 238 обращений.