Президент IBF заявил, что Азербайджан способен принять до 10 млн туристов в год



Азербайджан обладает потенциалом принимать до 10 млн туристов в год, считает президент Международного бизнес-форума (IBF), основатель Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции (MUSIAD) Эрол Ярар.

«С расширением международных маршрутов, авиарейсов, а также за счет облегчения визового режима и прочих мер, Азербайджан будет способен принять до 10 миллионов туристов в год», — сказал Эрол в понедельник на 25-ом международном бизнес-форуме в Баку, передает «Интерфакс».

Максимальный поток туристов в Азербайджан был зафиксирован в 2019 году и составил около 3,2 млн человек. В 2020-2021гг турпоток в страну снизился из-за ограничений в рамках борьбы с COVID-19.