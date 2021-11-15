В Сиязани против педагога начальных классов возбуждено уголовное дело

В прокуратуру Сиязаньского района поступила информация о том, что учительница начальных классов полной средней школы №2 города Сиязань в 2020 году забрала документы жителя района Юсифа Агаева (2014 г.р.) из детсада №4 и занесла их в соответствующий электронный информационный портал Министерства образования, в результате он был зачислен в 1-й класс полной средней школы №2, а в 2021 году без участия Ю.Агаева в учебном процессе он был переведен во 2-й класс.

Как сообщили в прокуратуре Сиязаньского района, в ходе расследования было установлено, что родители Ю.Агаева узнали об этом только тогда, когда обратились для приема сына в 1-й класс другого учебного заведения и в итоге их ребенка не приняли в 1-й класс полной средней школы №3 города Сиязань.