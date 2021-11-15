Азербайджан намерен построить новый таможенный пункт на границе с Ираном

От промышленного парка «Экономическая зона долины Араз» до Ирана планируется строительство дополнительной автодороги, моста и нового таможенного пункта.

Об этом сказал директор ООО «Сумгаитский химический промышленный парк» Эльшад Нуриев, выступая на 25-м Международном бизнес-форуме (IBF) в Баку, передает АПА.

По его словам,»Экономическая зона долины Араз» имеет особое значение, она расположена на пересечении путей.

Эльшад Нуриев отметил, что после открытия Зангезурского коридора значение Экономической зоны долины Араз возрастет.