Анар Керимов: Необходимо составить список объектов культуры, разграбленных армянами в Карабахе»

«В первую очередь нам нужно составить список объектов культуры, которые были разграблены в Карабахе», сказал журналистам министр культуры Анар Керимов.

Он отметил, что о судьбе многих разграбленных в годы оккупации музейных экспонатов ничего не известно:

«Но о некоторых из них информация у нас есть. Мы соберем эту информацию и предъявим иск в рамках международных конвенций. Наша цель – добиться возвращения нам украденных у нас и принадлежащих Азербайджану произведений искусства. Как вы знаете, Армения нагло провела выставку украденных в Шуше ковров. Причем они с гордостью демонстрировали эти ковры. Это преступление и неуважение к международному праву. Мы немедленно проинформировали об этом ЮНЕСКО. Эта работа будет продолжена. Мы не оставим в покое армян. Они поймут, что эти произведения искусства обязательно нужно вернуть Азербайджану».