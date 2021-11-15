В Баку ожидается сильный ветер

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит до 7°, днем-7-9°, в Баку 7-9°. Атмосферное давление повысится с 761 мм ртутного столба до 775 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 16 ноября на Абшеронском полуострове ожидается значительное понижение температуры на фоне сильного ветра хазри, что неблагоприятно для большинства метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана ожидается переменная облачность. В горных районах вероятен снег, ночью и утром будет туман. Западный ветер усилится, температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2°тепла, днем 4-8° тепла.