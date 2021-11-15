В зимнем турцентре «Шахдаг» установлены «американские горки»

В центрах зимнего туризма Азербайджана появился ряд новшеств, сообщил в ответ на запрос Trend в понедельник директор департамента индустрии туризма и развития дестинации Азербайджанского бюро по туризму Илькин Джавадов.

Он напомнил, что в стране функционируют два зимних туристических центра – «Туфандаг» и «Шахдаг», а с декабря в Нахчыванской АР откроется зимний туристический центр «Агбулаг».

«С этого года в центре «Шахдаг» начнут функционировать «американские горки» (roller coaster) высотой 2590 метров. Это самые длинные «американские горки» на Кавказе. Также среди новшеств различные лыжные трассы и дополнительная канатная дорога. Кроме того, Госагентство по туризму осуществило работы по реконструкции и благоустройству в селе Аладаш, которое находится в трех километрах от турцентра «Шахдаг». Здесь 2-3 частных дома будут функционировать как гостевые. В этом заинтересованы владельцы еще ряда домов. Это создает возможности для развития сельского туризма в стране. Такие места размещения на курортах могут стать альтернативой проживанию в отелях, так как цены там более доступные. Что касается зимнего туристического центра «Туфандаг», то на склоне горы там будут установлены специальные качели, что предоставит гостям возможность любоваться открывающейся панорамой».