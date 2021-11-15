Минздрав заверил, что в Азербайджане имеются достаточные запасы шприцев

В учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Азербайджана, имеется достаточный запас шприцев. Об этом сообщили Trend в Центре инноваций и снабжения Минздрава в ответ на запрос .

В то же время в Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) сообщили, что в медучреждениях при TƏBİB проблем в обеспечении шприцами нет.

«В медучреждениях имеется достаточный запас шприцев», — сказали в объединении.

Отметим, что ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о том, что в будущем году страны мира могут столкнуться с дефицитом шприцев, которые, в частности, используются для введения вакцин от коронавируса. По данным ВОЗ, с начала года в мире использовано свыше 6,8 миллиарда доз вакцин от коронавируса. При этом мировое производство шприцев составляет шесть миллиардов в год.