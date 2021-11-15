В Брюсселе стартует встреча глав МИД стран-участниц программы ЕС «Восточное партнерство»

Сегодня в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел государств-участников программы ЕС “Восточное партнерство”.

В ходе встречи участники обменяются мнениями о развитии партнерства между ЕС и странами-участницами.

По информации, распространенной Советом ЕС, в ходе встречи, организованной в преддверии саммита “Восточного партнерства”, который состоится 15 декабря в Брюсселе, особое внимание будет уделено вопросам управления, инвестиций, а также укреплению партнерства для устойчивости, восстановления и реформ.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани уделит внимание вызовам безопасности и обсудит с коллегами вопросы усиления роли и участия ЕС в регионе «Восточного партнерства», говорится в сообщении МИД Грузии.