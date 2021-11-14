Ковид убил в Азербайджане 29 человек

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 2422 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 2181 пациент признан излечившимся от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 29 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлен в общей сложности 560853 случая заражения коронавирусом, из этого числа 522431 человек благополучно прошел лечение, 7445 пациентов скончались.

В активной фазе заболевания числятся 30977 человек, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране было проведено 5360316 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 12807 — за минувшие сутки.