Алиевы подписали некролог в связи с кончиной Расима Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Расима Алиева.

Данную информацию распространила пресс-служба президента.

В некрологе говорится:

Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату. 13 ноября 2021 года на 88-м году жизни скончался известный представитель современной азербайджанской архитектурной школы, лауреат Государственной премии, заслуженный архитектор Расим Гасан оглу Алиев.

Расим Алиев родился 16 июля 1934 года в городе Гянджа. В 1958-м году он окончил Азербайджанский политехнический институт по специальности «Архитектура».

Получив высшее образование, Расим Алиев в 1958-1965 годах работал в Институте «Азгоспроект». В 1965-1974 годах он занимал должность первого заместителя главного архитектора, а в 1974-1988 годах — главного архитектора города Баку, одновременно в 1980-1988 годах был секретарем Союза архитекторов Азербайджана.

Посвятивший свою жизнь созидательной работе, Расим Алиев внес достойный вклад в развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Азербайджане. Он является автором многочисленных проектов по планированию и застройке Баку, а также других городов республики. План регенерации Ичеришехер также был подготовлен под его непосредственным руководством. Расим Алиев, руководивший работой по проектированию ряда объектов в масштабах страны, благодаря своему высокому профессионализму, инициативности и трудолюбию осуществлял заслуживающую одобрения деятельность по успешной реализации этих проектов.

Ему принадлежат неоценимые заслуги в подготовке проектов Бакинского международного аэропорта имени Гейдара Алиева и Нахчыванского аэропорта, нескольких станций Бакинского метрополитена, многих зданий, жилых массивов и основных парков, определяющих облик города Баку, а также центральных площадей и дворцов культуры, мемориальных памятников в столице и других городах. Все спроектированные мастером образцы архитектуры характеризуются своей интересной объемно-пространственной композицией и монументальностью. Своим богатым наследием Расим Алиев сыграл важную роль в формировании художественно-эстетического вкуса и становлении профессионализма молодого поколения архитекторов.

Заслуги Расима Алиева в развитии архитектуры в нашей стране и его многолетняя плодотворная деятельность в области градостроительства получили высокую оценку. В 1979 году он был удостоен почетного звания «Заслуженный архитектор», в 1982 году — Государственной премии, в 2000 году был награжден одной из высших государственных наград независимой Азербайджанской Республики — орденом «Шохрат», в 2009 году — орденом «Шараф» и в 2014 году орденом «Истиглал».

Светлая память об известном архитекторе, искреннем человеке Расиме Гасан оглу Алиеве будет вечно жить в сердцах всех, кто его знал.

Аллах ряхмят элясин!