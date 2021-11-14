Предупреждение: Погода резко ухудшится



Начиная с 16 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия. Скорость северо-западного ветра увеличится до 15-20, временами 23-28 метров в секунду, ночью и утром в некоторых местах полуострова до 30-35 метров в секунду, также есть вероятность осадков.

Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха опустится на 4-7 градусов по сравнению с предыдущими днями.

В регионах Азербайджана с вечера 15 ноября до вечера 16 ноября ожидаются нестабильные погодные условия, временами пройдут дожди, местами интенсивного характера. На горных территориях выпадет снег. Западный ветер усилится до 15-20, кое-где до 28-33 метров в секунду.

Температура воздуха в регионах также опустится на 4-7 градусов по сравнению с предыдущими днями, есть вероятность увеличения водности рек.