МВД: Продолжается расследование по беспокоящим Наталью Иорину обстоятельствам



«Нет какого-либо уголовного или административного преследования в отношение Иориной Натальи Вячеславовны. В целях предотвращения нанесения ею увечий себе самой, она была приглашена в отдел полиции и передана под контроль врачей».

Об этом сказал начальник отдела пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев, передает «Репорт».

«В настоящее время ее здоровье находится в стабильном состоянии. В ближайшие часы ее отправят домой.

Распространенные в социальных сетях утверждения о том, что она, якобы, была задержана за политические взгляды, являются беспочвенными. Продолжается расследование по беспокоящим женщину обстоятельствам», — отметил Э.Гаджиев.